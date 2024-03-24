TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları yapıldı.

Dört grupta bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup:

Edirnespor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-0

Kırıkkalegücü-Malatya Arguvanspor: 5-0

Aliağa-Tarsus İdman Yurdu: 10-1

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Mardin 1969: 2-3

Karabük İdmanyurdu-Talasgücü Belediyespor: 1-0

2. Grup:

Silifke Belediyespor-Efeler 09: 1-3

Ergene Velimeşespor-Kemerkent Bulvarspor: 0-0

TPAO Batman Petrolspor-Hacettepe 1945:

Turgutluspor-Sapanca Gençlikspor: 3-1

Pazarspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 4-1

3Gen Holding Elazığspor-Kelkit Hürriyetspor: 2-1

3. Grup:

Belediye Kütahyaspor-Osmaniyespor: 1-0

Onvo Ağrı 1970-Fatsa Belediyespor: 1-1

Kuşadasıspor-Bornova 1877: 4-1

Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bayburt Özel İdarespor: 4-0

4. Grup:

Güneş Holding Çankaya-Balıkesirspor: 0-0

Sultanbeyli Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 3-0

Siirt İl Özel İdaresi-İdaş Çatalcaspor: 2-1

Orduspor 1967-Nevşehir Belediyespor: 4-3

Armoni Alanya Kestelspor-23 Elazığ FK: 4-1

Bitexen Adana 1954 FK-Tokat Belediye Plevnespor: 2-1

Sebat Gençlikspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 0-1