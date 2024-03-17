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TFF 3. Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı

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TFF 3. Lig'de 24. hafta maçları sona erdi. Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar açıklandı.

TFF 3. Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Mardin 1969-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1

Tarsus İdman Yurdu-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-2

Malatya Arguvanspor-Aliağa Futbol: 0-2

Artvin Hopaspor-Kırıkkalegücü: 3-0

Talasgücü Belediyespor-İnegöl Kafkasspor: 0-0

2. Grup:

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Amasyaspor: 0-0

Sapanca Gençlikspor-Pazarspor: 1-0

Efeler 09-Ergene Velimeşespor: 1-2

Kelkit Hürriyetspor-Silifke Belediyespor: 0-0

Anadolu Üniversitesi-3Gen Holding Elazığspor: 1-2

3. Grup:

Büyükçekmece Tepecikspor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-5

Fatsa Belediyespor-Kuşadasıspor: 2-1

Sivas Dört Eylül-Onvo Ağrı 1970: 1-2

Osmaniyespor-Akhisarspor: 3-1

Karaköprü Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 3-2

Bayburt Özel İdarespor-Silivrispor: 1-0

4. Grup:

Bursa Yıldırımspor-Siirt İl Özel İdaresi: 1-0

Balıkesirspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

Bergama Sportif Faaliyetler-Güneş Holding Çankaya: 3-0

Tokat Belediye Plevnespor-Sebat Gençlikspor: 0-0

23 Elazığ FK-Muş 1984 Muşspor: 1-1

Nevşehir Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-0

Kaynak: AA / Spor

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