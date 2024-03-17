TFF 3. Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı
TFF 3. Lig'de 24. hafta maçları sona erdi. Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar açıklandı.
TFF 3. Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Mardin 1969-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1
Tarsus İdman Yurdu-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-2
Malatya Arguvanspor-Aliağa Futbol: 0-2
Artvin Hopaspor-Kırıkkalegücü: 3-0
Talasgücü Belediyespor-İnegöl Kafkasspor: 0-0
2. Grup:
Amber Çay Eynesil Belediyespor-Amasyaspor: 0-0
Sapanca Gençlikspor-Pazarspor: 1-0
Efeler 09-Ergene Velimeşespor: 1-2
Kelkit Hürriyetspor-Silifke Belediyespor: 0-0
Anadolu Üniversitesi-3Gen Holding Elazığspor: 1-2
3. Grup:
Büyükçekmece Tepecikspor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-5
Fatsa Belediyespor-Kuşadasıspor: 2-1
Sivas Dört Eylül-Onvo Ağrı 1970: 1-2
Osmaniyespor-Akhisarspor: 3-1
Karaköprü Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 3-2
Bayburt Özel İdarespor-Silivrispor: 1-0
4. Grup:
Bursa Yıldırımspor-Siirt İl Özel İdaresi: 1-0
Balıkesirspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1
Bergama Sportif Faaliyetler-Güneş Holding Çankaya: 3-0
Tokat Belediye Plevnespor-Sebat Gençlikspor: 0-0
23 Elazığ FK-Muş 1984 Muşspor: 1-1
Nevşehir Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-0