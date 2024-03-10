TFF 3. Lig'de 23. hafta maçları tamamlandı
TFF 3. Lig'de 23. hafta mücadeleleri 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı. Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar açıklandı.
TFF 3. Lig'de 23. hafta mücadeleleri 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Kırıkkalegücü-Küçükçekmece Sinopspor: 1-1
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Malatya Arguvan SK: 1-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu: 2-1
Edirnespor-Talasgücü Belediyespor: 1-0
Kepezspor-52 Orduspor FK: 2-0
2. Grup:
TPAO Batman Petrolspor-Efeler 09: 2-2
Pazarspor-Hacettepe 1945 SK: 1-0
Amasyaspor-Sapanca Gençlikspor: 1-0
3Gen Holding Elazığspor-Karşıyaka: 3-2
Ergene Velimeşespor-Kelkit Hürriyetspor: 0-0
3. Grup:
Onvo Ağrı 1970-Osmaniyespor FK: 2-1
Darıca Gençlerbirliği-Fatsa Belediyespor: 0-1
Merkür Jet Erbaaspor-Bornova 1877: 1-2
Silivrispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-0
Belediye Kütahyaspor-Bayburt Özel İdare: 1-1
Akhisarspor-Karaköprü Belediyespor: 1-2
4. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi-Balıkesirspor: 0-1
Orduspor 1967-Bursa Yıldırımspor: 0-0
Armoni Alanya Kestelspor-İdaş Çatalcaspor: 4-3
Muş 1984 Muşspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0
Sebat Gençlikspor-Bitexen Adana 1954 FK: 3-1