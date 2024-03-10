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TFF 3. Lig'de 23. hafta maçları tamamlandı

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TFF 3. Lig'de 23. hafta mücadeleleri 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı. Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar açıklandı.

TFF 3. Lig'de 23. hafta mücadeleleri 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Kırıkkalegücü-Küçükçekmece Sinopspor: 1-1

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Malatya Arguvan SK: 1-0

Ayvalıkgücü Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu: 2-1

Edirnespor-Talasgücü Belediyespor: 1-0

Kepezspor-52 Orduspor FK: 2-0

2. Grup:

TPAO Batman Petrolspor-Efeler 09: 2-2

Pazarspor-Hacettepe 1945 SK: 1-0

Amasyaspor-Sapanca Gençlikspor: 1-0

3Gen Holding Elazığspor-Karşıyaka: 3-2

Ergene Velimeşespor-Kelkit Hürriyetspor: 0-0

3. Grup:

Onvo Ağrı 1970-Osmaniyespor FK: 2-1

Darıca Gençlerbirliği-Fatsa Belediyespor: 0-1

Merkür Jet Erbaaspor-Bornova 1877: 1-2

Silivrispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-0

Belediye Kütahyaspor-Bayburt Özel İdare: 1-1

Akhisarspor-Karaköprü Belediyespor: 1-2

4. Grup:

Siirt İl Özel İdaresi-Balıkesirspor: 0-1

Orduspor 1967-Bursa Yıldırımspor: 0-0

Armoni Alanya Kestelspor-İdaş Çatalcaspor: 4-3

Muş 1984 Muşspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0

Sebat Gençlikspor-Bitexen Adana 1954 FK: 3-1

Kaynak: AA / Spor

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