Üye Girişi
Haberler

TFF 3. Lig'de 22. hafta maçları tamamlandı

Güncelleme:

TFF 3. Lig'de 22. hafta mücadeleleri 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı. Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar açıklandı.

TFF 3. Lig'de 22. hafta mücadeleleri 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Tarsus İdmanyurdu-Mardin 1969: 1-4

Malatya Arguvan SK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-4

Artvin Hopaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

Küçükçekmece Sinopspor-Aliağa: 0-1

52 Orduspor-Kırıkkalegücü: 2-1

Talasgücü Belediyespor-Kepezspor: 0-4

Karabük İdmanyurdu-Edirnespor: 3-0

2. Grup

Sapanca Gençlikspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 2-0

Hacettepe 1945 SK-Amasyaspor: 0-1

Kemerkent Bulvarspor-Pazarspor: 0-0

Efeler 09-Turgutluspor: 2-3

Kelkit Hürriyetspor-TPAO Batman Petrolspor: 0-0

Anadolu Üniversitesi-Ergene Velimeşespor: 2-1

Karşıyaka-Silifke Belediyespor: 2-0

3. Grup

Bornova 1877-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2

Sivas Dört Eylül-Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Osmaniyespor FK-Kuşadasıspor: 0-0

Karaköprü Belediyespor-Onvo Ağrı 1970: 1-1

Bayburt Özel İdare-Akhisarspor: 1-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Belediye Kütahyaspor: 2-2

4. Grup

Nevşehir Belediyespor-23 Elazığ FK: 2-0

İdaş Çatalcaspor-Muş 1984 Muşspor: 3-0

Bursa Yıldırımspor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1

Balıkesirspor-Orduspor 1967: 1-4

Bergama Sportif Faaliyetler-Siirt İl Özel İdaresi: 1-1

Tokat Belediye Plevnespor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-0

Bitexen Adana 1954 FK-Güneş Holding Çankaya: 1-0

Kaynak: AA / Spor

Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mart Pazar Malatya deprem! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Mart Pazar Survivor yeni bölüm! Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir? GÖZTEPE – BOLUSPOR CANLI: Göztepe – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe Boluspor canlı yayın linki! Blackpink dağıldı mı? Blackpink grubu dağılacak mı iddiaları doğru mu? İddialar ve Gerçekler Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe - Boluspor maçı nereden izlenir? Villarreal - Granada maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal - Granada maçı nereden izlenir? Necip Topuz kimdir? MHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz kaç yaşında, nereli? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4 Mart Pazartesi okul var mı, tatil edildi mi? Bekir Şimşek kimdir? MHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Bekir Şimşek kaç yaşında, nereli? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 3 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 3 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Ahmet Şener kimdir? MHP Adana Feke Çukurova Belediye Başkan Adayı Ahmet Şener kaç yaşında, nereli? Firdevs Cingözler kimdir? MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title