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TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları tamamlandı

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TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları sona erdi. Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle...

TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Küçükçekmece Sinopspor: 1-3

Ayvalıkgücü Belediyespor-Artvin Hopaspor: 1-1

Mardin 1969-Malatya Arguvanspor: 1-1

Edirnespor-İnegöl Kafkasspor: 5-1

Kırıkkalegücü-Talasgücü Belediyespor: 0-1

Aliağa Futbol-52 Orduspor: 2-1

2. Grup:

Pazarspor-Efeler 09: 0-0

Amasyaspor-Kemerkent Bulvarspor: 0-1

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Hacettepe 1945: 1-1

Silifke Belediyespor-3Gen Holding Elazığspor: 2-2

Ergene Velimeşespor-Karşıyaka: 2-2

TPAO Batman Petrolspor-Anadolu Üniversitesi: 1-0

Turgutluspor-Kelkit Hürriyetspor: 1-2

3. Grup:

Büyükçekmece Tepecikspor-Fatsa Belediyespor: 2-0

Belediye Kütahyaspor-Silivrispor: 0-0

Onvo Ağrı 1970-Bayburt Özel İdarespor: 1-1

Kuşadasıspor-Karaköprü Belediyespor: 0-0

Darıca Gençlerbirliği-Osmaniyespor: 1-0

Merkür Jet Erbaaspor-Sivas Dört Eylül: 2-1

4. Grup:

Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor: 2-2

23 Elazığ FK-İdaş Çatalcaspor: 1-0

Siirt İl Özel İdaresi-Tokat Belediye Plevnespor: 1-1

Orduspor 1967-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0

Armoni Alanya Kestelspor-Balıkesirspor: 0-3

Kaynak: AA / Spor

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