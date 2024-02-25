TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları tamamlandı
TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları sona erdi. Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle...
TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Küçükçekmece Sinopspor: 1-3
Ayvalıkgücü Belediyespor-Artvin Hopaspor: 1-1
Mardin 1969-Malatya Arguvanspor: 1-1
Edirnespor-İnegöl Kafkasspor: 5-1
Kırıkkalegücü-Talasgücü Belediyespor: 0-1
Aliağa Futbol-52 Orduspor: 2-1
2. Grup:
Pazarspor-Efeler 09: 0-0
Amasyaspor-Kemerkent Bulvarspor: 0-1
Amber Çay Eynesil Belediyespor-Hacettepe 1945: 1-1
Silifke Belediyespor-3Gen Holding Elazığspor: 2-2
Ergene Velimeşespor-Karşıyaka: 2-2
TPAO Batman Petrolspor-Anadolu Üniversitesi: 1-0
Turgutluspor-Kelkit Hürriyetspor: 1-2
3. Grup:
Büyükçekmece Tepecikspor-Fatsa Belediyespor: 2-0
Belediye Kütahyaspor-Silivrispor: 0-0
Onvo Ağrı 1970-Bayburt Özel İdarespor: 1-1
Kuşadasıspor-Karaköprü Belediyespor: 0-0
Darıca Gençlerbirliği-Osmaniyespor: 1-0
Merkür Jet Erbaaspor-Sivas Dört Eylül: 2-1
4. Grup:
Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor: 2-2
23 Elazığ FK-İdaş Çatalcaspor: 1-0
Siirt İl Özel İdaresi-Tokat Belediye Plevnespor: 1-1
Orduspor 1967-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0
Armoni Alanya Kestelspor-Balıkesirspor: 0-3