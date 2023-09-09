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TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonu başladı

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TFF 3. Lig'de 1, 2, 3, ve 4. gruplarda oynanan ilk hafta maçları sonuçlandı. İşte alınan sonuçlar...

TFF 3. Lig'de 1, 2, 3, ve 4. gruplarda 2023-2024 sezonu oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Artvin Hopaspor- Küçükçekmece Sinop SK: 1-1

Malatya Arguvan SK-52 Orduspor FK: 0-0

Mardin 1969 Spor-Karabük İdmanyurduspor: 4-0

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Edirnespor: 1-1

Tarsus İdman Yurdu-Talasgücü Belediyespor: 3-2

Ayvalıkgücü Belediyespor-İnegöl Kafkas Gençlikspor: 1-1

Aliağa Futbol-Kepezspor: 1-1

2. Grup

Eynesil Belediyespor-Karşıyaka: 1-3

Pazarspor-Silifke Belediyespor: 0-1

Amasyaspor FK-3Gen Holding Elazığspor: 0-0

Hacettepe 1945 SK-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1

Sapanca Gençlikspor-Anadolu Üniversitesi: 0-1

Turgutluspor-Ergene Velimeşespor: 2-1

Bulvarspor-Efeler 09 Spor FK: 0-0

3. Grup

Fatsa Belediyespor-Karaköprü Belediyespor: 0-1

Merkür Jet Erbaaspor-Silivrispor: 6-0

Darıca Gençlerbirliği-Kütahyaspor: 0-1

Kuşadasıspor-Akhisarspor: 1-0

Büyükçekmece Tepecikspor-1922 Konyaspor: 1-0

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Bayburt Özel İdare: 5-1

4. Grup

1984 Muşspor-Sebat Gençlikspor: 2-0

23 Elazığ FK-Bitexen Adana 1954 FK: 1-5

Nevşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor: 1-1

Alanya Kestelspor-Güneş Holding Çankaya SK: 1-1

Bursa Yıldırımspor-Balıkesirspor: 2-1

Çatalcaspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-1

Orduspor 1967-Sultanbeyli Belediyespor: 1-2

Kaynak: AA / Spor

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