TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile kulüp temsilcileri katıldı. TFF 3. Lig'de karşılaşmalar, 4 Eylül'de başlayacak. İlk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı maçları ise 15 Ocak 2023'te başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek. Ardından play-off müsabakalarına geçilecek. TFF 3. Lig'de 13 ve 28. hafta karşılaşmaları, hafta içi oynanacak. Üç grupta oynanacak ligde ilk hafta müsabakaları şöyle: 1. Grup Şile Yıldızspor-Kalecik FK Belediye Derincespor-Eskişehirspor Nevşehir Belediyespor-Karşıyaka 1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor Belediye Kütahyaspor-Yomraspor İçel İdmanyurdu-Amasyaspor 1968 52 Orduspor-Ağrı 1970 Edirnespor-Çatalcaspor 2. Grup Ergene Velimeşespor-Eynesil Belediyespor Ayvalıkgücü Belediyespor-Bulvarspor Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor Kuşadasıspor-Kahramanmaraşspor Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Elazığ Karakoçan Bayrampaşa-Darıca Gençlerbirliği Karaman FK-Turgutluspor Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Orduspor 1967 Iğdır FK (BAY) 3. Grup Akhisarspor-Arguvan Belediyespor Kepez Belediyespor-Erbaaspor Artvin Hopaspor-Efeler 09 Spor Büyükçekmece Tepecikspor-Bursa Yıldırımspor 68 Aksaray Belediyespor-Osmaniyespor Fatsa Belediyespor-Sapanca Gençlikspor Niğde Anadolu FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Çankaya FK-Siirt İl Özel İdaresi Muş 1984 Muşspor-Bergama Belediyespor AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Aralık Eylül Spor Haberler

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