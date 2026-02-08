Haberler

Futbol: TFF 3. Lig

Güncelleme:
TFF 3. Lig'de 20. hafta heyecanı başladı. 1, 2, 3 ve 4. Grup'ta toplamda 18 maç oynandı. Maç sonuçlarıyla birlikte ligdeki gelişmeler gün yüzüne çıktı.

TFF 3. Lig'de 20. hafta, yapılan 18 maçla başladı.

Ligde 1, 2 ve 3. Grup'ta dörder, 4. Grup'ta ise 6 maç yapıldı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Karalar İnşaat Etimesgutspor-Çorluspor 1947: 2-2

Küçükçekmece Sinopspor-Bursa Yıldırımspor: 3-2

Yalova FK 77-Astor Enerji Çankayaspor: 2-0

Kestel Çilekspor-Edirnespor: 0-0

2. Grup

Kırıkkale FK-12 Bingölspor: 1-1

Cinegold Ağrı 1970 Spor-Erciyes 38 Futbol: 1-2

Silifke Belediyespor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 2-1

Mdgrup Osmaniyespor-Niğde Belediyespor: 1-0

3. Grup

Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor: 2-1

Orduspor 1967-52 Orduspor: 1-2

1926 Bulancakspor-Tokat Belediyespor: 0-0

Çayelispor-Düzce Cam Düzcespor: 3-0

4. Grup

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Karşıyaka: 1-1

Alanya 1221 Futbol-Kütahyaspor: 0-1

Afyonspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 0-3

Ayvalıkgücü Belediyespor-Denizli İdmanyurdu 1959: 2-1

Oktay Uşakspor-Eksişehirspor: 0-4

Altay-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 3-0

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
