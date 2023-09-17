TFF 3. Lig'de 2. hafta maç sonuçları
TFF 3. Lig'de 2. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. 1, 2, 3 ve 4. grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde...
TFF 3. Lig'de 2. hafta oynanan maçlarla tamamlandı.
1, 2, 3 ve 4. grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
1. Grup:
Küçükçekmece Sinopspor-Malatya Arguvanspor: 1-0
Kepezspor-Kırıkkalegücü FK: 2-0
Talasgücü Belediyespor-Mardin 1969: 2-0
Edirnespor-Aliağa Futbol: 0-1
İnegöl Kafkas Gençlikspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1
Karabük İdmanyurdu- Ayvalıkgücü Belediyespor : 1-1
52 Orduspor FK- Tarsus İdmanyurdu : 3-0
2. Grup:
3Gen Holding Elazığspor-Pazarspor: 0-1
1954 Kelkit Belediyespor-Sapanca Gençlikspor: 2-0
Anadolu Üniversitesi-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 1-0
Efeler 09-Hacettepe 1945: 4-1
Ergene Velimeşespor-TPAO Batman Petrolspor: 1-1
Silifke Belediyespor-Turgutluspor: 1-2
Karşıyaka-Amasyaspor: 5-1
3. Grup:
Bayburt Özel İdarespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1
Karaköprü Belediyespor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 3-0
1922 Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-3
Osmaniyespor-Fatsa Belediyespor: 1-2
Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor: 0-1
Silivrispor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0
Akhisarspor-Onvo Ağrı 1970: 1-1
4. Grup:
Tokat Belediye Plevnespor-23 Elazığ FK: 1-0
Bitexen Adana 1954 FK-Muş 1984 Muşspor: 4-0
Bergama Sportif Faaliyetler-Nevşehir Belediyespor: 2-2
Sultanbeyli Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-2
Güneş Holding Çankayaspor-Orduspor 1967: 1-0
Balıkesirspor-Çatalcaspor: 1-1