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TFF 3. Lig'de 2. hafta maç sonuçları

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TFF 3. Lig'de 2. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. 1, 2, 3 ve 4. grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde...

TFF 3. Lig'de 2. hafta oynanan maçlarla tamamlandı.

1, 2, 3 ve 4. grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Grup:

Küçükçekmece Sinopspor-Malatya Arguvanspor: 1-0

Kepezspor-Kırıkkalegücü FK: 2-0

Talasgücü Belediyespor-Mardin 1969: 2-0

Edirnespor-Aliağa Futbol: 0-1

İnegöl Kafkas Gençlikspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1

Karabük İdmanyurdu- Ayvalıkgücü Belediyespor : 1-1

52 Orduspor FK- Tarsus İdmanyurdu : 3-0

2. Grup:

3Gen Holding Elazığspor-Pazarspor: 0-1

1954 Kelkit Belediyespor-Sapanca Gençlikspor: 2-0

Anadolu Üniversitesi-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 1-0

Efeler 09-Hacettepe 1945: 4-1

Ergene Velimeşespor-TPAO Batman Petrolspor: 1-1

Silifke Belediyespor-Turgutluspor: 1-2

Karşıyaka-Amasyaspor: 5-1

3. Grup:

Bayburt Özel İdarespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1

Karaköprü Belediyespor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 3-0

1922 Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-3

Osmaniyespor-Fatsa Belediyespor: 1-2

Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor: 0-1

Silivrispor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Akhisarspor-Onvo Ağrı 1970: 1-1

4. Grup:

Tokat Belediye Plevnespor-23 Elazığ FK: 1-0

Bitexen Adana 1954 FK-Muş 1984 Muşspor: 4-0

Bergama Sportif Faaliyetler-Nevşehir Belediyespor: 2-2

Sultanbeyli Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-2

Güneş Holding Çankayaspor-Orduspor 1967: 1-0

Balıkesirspor-Çatalcaspor: 1-1

Kaynak: AA / Spor

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