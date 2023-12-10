TFF 3. Lig'de 14. hafta maçları oynandı
TFF 3. Lig'de 14. hafta maçları sonuçlandı. İşte grup grup maç sonuçları...
TFF 3. Lig'de 14. hafta maçları oynandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Malatya Arguvan SK-Karabük İdmanyurdu: 1-2
Mardin 1969- Edirnespor : 2-1
Ayvalıkgücü Belediyespor-Kepezspor: 0-1
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kırıkkalegücü: 0-0
Tarsus İdmanyurdu-İnegöl Kafkas: 1-3
Artvin Hopaspor-Talasgücü Belediyespor: 3-0
2. Grup:
Efeler 09-Kelkit Hürriyet: 0-1
Kemerkent Bulvarspor-Anadolu Üniversitesi: 2-2
Hacettepe 1945-Karşıyaka: 4-3
Sapanca Gençlikspor-3Gen Holding Elazığspor: 1-1
Amber Çay Eynesil Belediyespor-Silifke Belediyespor: 1-0
Amasyaspor-Ergene Velimeşespor: 1-1
Pazarspor-TPAO Batman Petrolspor: 0-1
3. Grup:
Darıca Gençlerbirliği-Onvo Ağrı 1970: 0-5
Osmaniyespor-Karaköprü Belediyespor: 1-2
Sivas Dört Eylül Futbol-Bayburt Özel İdare: 2-1
Fatsa Belediyespor-1922 Konyaspor: 1-0
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Silivrispor: 2-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Belediye Kütahyaspor: 0-0
Merkür Jet Erbaaspor-Akhisarspor: 6-0
4. Grup:
23 Elazığ FK-Güneş Holding Çankaya: 2-2
Armoni Alanya Kestelspor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-0
Muş 1984 Muşsspor-Sultanbeyli Belediyespor: 6-0
Balıkesirspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 2-2
Bursa Yıldırımspor-Tokat Belediye Plevnespor: 3-2
İdaş Çatalcaspor-Bitexen Adana 1954: 1-3
Nevşehir Belediyespor-Sebat Gençlikspor: 1-0