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TFF 3. Lig'de 14. hafta maçları oynandı

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TFF 3. Lig'de 14. hafta maçları sonuçlandı. İşte grup grup maç sonuçları...

TFF 3. Lig'de 14. hafta maçları oynandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Malatya Arguvan SK-Karabük İdmanyurdu: 1-2

Mardin 1969- Edirnespor : 2-1

Ayvalıkgücü Belediyespor-Kepezspor: 0-1

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kırıkkalegücü: 0-0

Tarsus İdmanyurdu-İnegöl Kafkas: 1-3

Artvin Hopaspor-Talasgücü Belediyespor: 3-0

2. Grup:

Efeler 09-Kelkit Hürriyet: 0-1

Kemerkent Bulvarspor-Anadolu Üniversitesi: 2-2

Hacettepe 1945-Karşıyaka: 4-3

Sapanca Gençlikspor-3Gen Holding Elazığspor: 1-1

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Silifke Belediyespor: 1-0

Amasyaspor-Ergene Velimeşespor: 1-1

Pazarspor-TPAO Batman Petrolspor: 0-1

3. Grup:

Darıca Gençlerbirliği-Onvo Ağrı 1970: 0-5

Osmaniyespor-Karaköprü Belediyespor: 1-2

Sivas Dört Eylül Futbol-Bayburt Özel İdare: 2-1

Fatsa Belediyespor-1922 Konyaspor: 1-0

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Silivrispor: 2-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Belediye Kütahyaspor: 0-0

Merkür Jet Erbaaspor-Akhisarspor: 6-0

4. Grup:

23 Elazığ FK-Güneş Holding Çankaya: 2-2

Armoni Alanya Kestelspor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-0

Muş 1984 Muşsspor-Sultanbeyli Belediyespor: 6-0

Balıkesirspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 2-2

Bursa Yıldırımspor-Tokat Belediye Plevnespor: 3-2

İdaş Çatalcaspor-Bitexen Adana 1954: 1-3

Nevşehir Belediyespor-Sebat Gençlikspor: 1-0

Kaynak: AA / Spor

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