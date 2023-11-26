TFF 3. Lig'de 12. hafta maç sonuçları
TFF 3. Lig'de 12. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...
TFF 3. Lig'de 12. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Küçükçekmece Sinopspor-Karabük İdmanyurdu: 1-2
Malatya Arguvanspor- Edirnespor : 1-2
Mardin 1969-Kırıkkalegücü: 2-0
Tarsus İdman Yurdu-Kepezspor: 1-3
Ayvalıkgücü Belediyespor-Aliağa Futbol: 1-1
Artvin Hopaspor-İnegöl Kafkasspor: 0-0
52 Orduspor-Talasgücü Belediyespor: 0-0
2. Grup
Kemerkent Bulvarspor-3Gen Holding Elazığspor: 1-1
Amasyaspor FK-Turgutluspor: 1-1
Efeler 09-Karşıyaka: 2-3
Hacettepe 1945-Silifke Belediyespor: 0-0
Kelkit Hürriyetspor-Anadolu Üniversitesi: 1-3
Sapanca Gençlikspor-Ergene Velimeşespor: 2-0
Amber Çay Eynesil Belediyespor-TPAO Batman Petrolspor: 0-2
3. Grup
Büyükçekmece Tepecikspor-Onvo Ağrı 1970: 4-0
Sivas Dört Eylül-Silivrispor: 1-2
Bornova 1877-Akhisarspor: 4-0
Merkür Jet Erbaaspor-Kuşadasıspor: 0-0
Fatsa Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 0-0
Karaköprü Belediyespor-Bayburt Özel İdare: 1-0
Osmaniyespor FK-1922 Konyaspor: 1-0
4. Grup
Bergama Sportif Faaliyetler-Tokat Belediye Plevnespor: 0-1
Bursa Yıldırımspor-Sebat Gençlikspor: 1-1
Balıkesirspor-Bitexen Adana 1954: 0-0
23 Elazığ FK-Siirt İl Özel İdaresi: 1-2
Nevşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-0
İdaş Çatalcaspor-Güneş Holding Çankayaspor: 1-1
Muş 1984 Muşspor- Orduspor 1967: 0-3