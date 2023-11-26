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TFF 3. Lig'de 12. hafta maç sonuçları

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TFF 3. Lig'de 12. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...

TFF 3. Lig'de 12. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Küçükçekmece Sinopspor-Karabük İdmanyurdu: 1-2

Malatya Arguvanspor- Edirnespor : 1-2

Mardin 1969-Kırıkkalegücü: 2-0

Tarsus İdman Yurdu-Kepezspor: 1-3

Ayvalıkgücü Belediyespor-Aliağa Futbol: 1-1

Artvin Hopaspor-İnegöl Kafkasspor: 0-0

52 Orduspor-Talasgücü Belediyespor: 0-0

2. Grup

Kemerkent Bulvarspor-3Gen Holding Elazığspor: 1-1

Amasyaspor FK-Turgutluspor: 1-1

Efeler 09-Karşıyaka: 2-3

Hacettepe 1945-Silifke Belediyespor: 0-0

Kelkit Hürriyetspor-Anadolu Üniversitesi: 1-3

Sapanca Gençlikspor-Ergene Velimeşespor: 2-0

Amber Çay Eynesil Belediyespor-TPAO Batman Petrolspor: 0-2

3. Grup

Büyükçekmece Tepecikspor-Onvo Ağrı 1970: 4-0

Sivas Dört Eylül-Silivrispor: 1-2

Bornova 1877-Akhisarspor: 4-0

Merkür Jet Erbaaspor-Kuşadasıspor: 0-0

Fatsa Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 0-0

Karaköprü Belediyespor-Bayburt Özel İdare: 1-0

Osmaniyespor FK-1922 Konyaspor: 1-0

4. Grup

Bergama Sportif Faaliyetler-Tokat Belediye Plevnespor: 0-1

Bursa Yıldırımspor-Sebat Gençlikspor: 1-1

Balıkesirspor-Bitexen Adana 1954: 0-0

23 Elazığ FK-Siirt İl Özel İdaresi: 1-2

Nevşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-0

İdaş Çatalcaspor-Güneş Holding Çankayaspor: 1-1

Muş 1984 Muşspor- Orduspor 1967: 0-3

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ayvalıkgücü Belediyespor Edirnespor Orduspor Futbol Spor Haberler

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