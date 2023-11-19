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TFF 3. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı

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TFF 3. Lig'de bugün oynanan maçlarla 11. hafta tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...

TFF 3. Lig'de 11. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Karabük İdmanyurduspor-52 Orduspor: 0-0

Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Ayvalıkgücü Belediyespor : 1-1

Aliağa Futbol-Mardin 1969: 2-0

Kırıkkalegücü Futbol-Tarsus İdman Yurdu: 0-0

Kepezspor Futbol-Malatya Arguvanspor: 1-0

Edirnespor-Artvin Hopaspor: 4-1

2. Grup

Pazarspor-Amasyaspor FK: 3-1

Turgutluspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 2-0

TPAO Batman Petrolspor-Sapanca Gençlikspor: 3-0

Ergene Velimeşespor-Hacettepe 1945: 1-0

Silifke Belediyespor-Kemerkent Bulvarspor: 2-1

3Gen Holding Elazığspor-Efeler 09 Spor FK: 1-0

3. Grup

1922 Konyaspor-Karaköprü Belediyespor: 0-3

Belediye Kütahyaspor-Sivas Dört Eylül Futbol: 1-1

Darıca Gençlerbirliği-Merkür Jet Erbaaspor: 2-2

Kuşadasıspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 4-0

Onvo Ağrı 1970-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-0

4. Grup

Sebat Gençlikspor-Balıkesirspor: 2-0

Bitexen Adana 1954 FK-Bergama Sportif Faaliyetler: 4-0

Orduspor 1967-23 Elazığ FK: 3-1

Siirt İl Özel İdaresi-Nevşehir Belediyespor: 2-0

Sultanbeyli Belediyespor-İdaş Çatalcaspor: 0-0

Kaynak: AA / Spor

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