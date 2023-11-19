TFF 3. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı
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TFF 3. Lig'de bugün oynanan maçlarla 11. hafta tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...
TFF 3. Lig'de 11. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Karabük İdmanyurduspor-52 Orduspor: 0-0
Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Ayvalıkgücü Belediyespor : 1-1
Aliağa Futbol-Mardin 1969: 2-0
Kırıkkalegücü Futbol-Tarsus İdman Yurdu: 0-0
Kepezspor Futbol-Malatya Arguvanspor: 1-0
Edirnespor-Artvin Hopaspor: 4-1
2. Grup
Pazarspor-Amasyaspor FK: 3-1
Turgutluspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 2-0
TPAO Batman Petrolspor-Sapanca Gençlikspor: 3-0
Ergene Velimeşespor-Hacettepe 1945: 1-0
Silifke Belediyespor-Kemerkent Bulvarspor: 2-1
3Gen Holding Elazığspor-Efeler 09 Spor FK: 1-0
3. Grup
1922 Konyaspor-Karaköprü Belediyespor: 0-3
Belediye Kütahyaspor-Sivas Dört Eylül Futbol: 1-1
Darıca Gençlerbirliği-Merkür Jet Erbaaspor: 2-2
Kuşadasıspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 4-0
Onvo Ağrı 1970-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-0
4. Grup
Sebat Gençlikspor-Balıkesirspor: 2-0
Bitexen Adana 1954 FK-Bergama Sportif Faaliyetler: 4-0
Orduspor 1967-23 Elazığ FK: 3-1
Siirt İl Özel İdaresi-Nevşehir Belediyespor: 2-0
Sultanbeyli Belediyespor-İdaş Çatalcaspor: 0-0