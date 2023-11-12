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TFF 3. Lig'de 10. hafta sona erdi

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TFF 3. Lig'de 10. hafta, yapılan 25 maçla sona erdi. Ligde 4 grupta yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle...

TFF 3. Lig'de 10. hafta, yapılan 25 maçla sona erdi.

Ligde 4 grupta yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Küçükçekmece Sinop- Edirnespor : 1-1

Artvin Hopaspor-Kepezspor: 1-2

Malatya Arguvanspor-Kırklareligücü: 2-1

Tarsus İdman Yurdu-Aliağa Futbol: 0-2

Mardin 1969 Spor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1

Talasgücü Belediyespor- Karabük İdmanyurdu: 3-0

2. Grup

Efeler 09 Spor FK-Silifke Belediyespor: 4-1

Kemerkent Bulvarspor-Ergene Velimeşespor: 0-1

Hacettepe 1945-TPAO Batman Petrolspor: 1-1

Sapanca Gençlikspor-Turgutluspor: 4-5

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Pazarspor: 1-0

Anadolu Üniversitesi-Karşıyaka: 3-2

Kelkit Hürriyetspor-3Gen Holding Elazığspor: 1-1

3. Grup

Osmaniyespor FK-Belediye Kütahyaspor: 1-2

Sivas 4 Eylül-Akhisarspor: 4-0

Fatsa Belediyespor-Onvo Ağrı 1970: 2-0

Bornova 1877-Kuşadasıspor: 3-2

Büyükçekmece Tepecikspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Bayburt Özel İdarespor-1922 Konyaspor: 0-0

Karaköprü Belediyespor-Silivrispor: 1-1

4. Grup

Balıkesirspor-Güneş Holding Çankayaspor: 2-1

İdaş Çatalcaspor-Siirt İl Özel İdaresispor: 0-0

Nevşehir Belediyespor-Orduspor 1967: 1-0

23 Elazığ FK-Armoni Alanya Kestelspor: 1-2

Tokat Belediye Plevnespor-Bitexen Adana 1954 FK: 0-1

Kaynak: AA / Spor

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