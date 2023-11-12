TFF 3. Lig'de 10. hafta sona erdi
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TFF 3. Lig'de 10. hafta, yapılan 25 maçla sona erdi. Ligde 4 grupta yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle...
TFF 3. Lig'de 10. hafta, yapılan 25 maçla sona erdi.
Ligde 4 grupta yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Küçükçekmece Sinop- Edirnespor : 1-1
Artvin Hopaspor-Kepezspor: 1-2
Malatya Arguvanspor-Kırklareligücü: 2-1
Tarsus İdman Yurdu-Aliağa Futbol: 0-2
Mardin 1969 Spor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1
Talasgücü Belediyespor- Karabük İdmanyurdu: 3-0
2. Grup
Efeler 09 Spor FK-Silifke Belediyespor: 4-1
Kemerkent Bulvarspor-Ergene Velimeşespor: 0-1
Hacettepe 1945-TPAO Batman Petrolspor: 1-1
Sapanca Gençlikspor-Turgutluspor: 4-5
Amber Çay Eynesil Belediyespor-Pazarspor: 1-0
Anadolu Üniversitesi-Karşıyaka: 3-2
Kelkit Hürriyetspor-3Gen Holding Elazığspor: 1-1
3. Grup
Osmaniyespor FK-Belediye Kütahyaspor: 1-2
Sivas 4 Eylül-Akhisarspor: 4-0
Fatsa Belediyespor-Onvo Ağrı 1970: 2-0
Bornova 1877-Kuşadasıspor: 3-2
Büyükçekmece Tepecikspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0
Bayburt Özel İdarespor-1922 Konyaspor: 0-0
Karaköprü Belediyespor-Silivrispor: 1-1
4. Grup
Balıkesirspor-Güneş Holding Çankayaspor: 2-1
İdaş Çatalcaspor-Siirt İl Özel İdaresispor: 0-0
Nevşehir Belediyespor-Orduspor 1967: 1-0
23 Elazığ FK-Armoni Alanya Kestelspor: 1-2
Tokat Belediye Plevnespor-Bitexen Adana 1954 FK: 0-1