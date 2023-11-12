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TFF 3. Lig'de 10. hafta sona erdi

TFF 3. Lig'de 10. hafta, yapılan 25 maçla sona erdi. Ligde 4 grupta yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle...