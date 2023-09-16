TFF 3. Lig 4. Grup'ta Sebat Gençlik Spor ve Armoni Alanya Kestelspor berabere kaldı

Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan mücadelede Sebat Gençlik Spor ile Armoni Alanya Kestelspor 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan maçta, ikinci yarıda karşılıklı goller atıldı. Sebat Gençlik Spor ilk puanını alırken, Armoni Alanya Kestelspor ise 2 puana yükseldi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta tek maç oynandı.

Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan mücadelede Sebat Gençlik Spor, Armoni Alanya Kestelspor ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında karşılıklı goller sonucu belirledi.

Bu sonuçla Sebat Gençlik Spor, ligdeki ikinci maçında ilk puanını alırken, Armoni Alanya Kestelspor ise ikinci maçından da beraberlikle ayrılarak 2 puana yükseldi.