TFF 3. Lig 24. Hafta Maç Sonuçları
TFF 3. Lig gruplarında oynanan 6 maçın sonuçları açıklandı. Küçükçekmece Sinopspor-Kepezspor, 52 Orduspor-Edirnespor, Hacettepe 1945 SK-Turgutluspor, Kemerkent Bulvarspor-TPAO Batman Petrolspor, Bornova 1877-Darıca Gençlerbirliği ve İdaş Çatalcaspor-Orduspor 1967 maçlarının sonuçları belli oldu.
TFF 3. Lig gruplarında 24. hafta, oynanan 6 maçla başladı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Küçükçekmece Sinopspor-Kepezspor: 1-2
52 Orduspor- Edirnespor : 2-1
2. Grup:
Hacettepe 1945 SK- Turgutluspor : 1-0
Kemerkent Bulvarspor-TPAO Batman Petrolspor: 2-0
3. Grup:
Bornova 1877- Darıca Gençlerbirliği : 1-0
4. Grup:
İdaş Çatalcaspor-Orduspor 1967: 2-0