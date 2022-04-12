TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları yarın oynanacak
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta müsabakaları yarın oynanacak.
MALTEPE, İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta müsabakaları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2. Grup'ta haftanın maç programı şöyle:
14.00 Kuşadasıspor-Siirt İl Özel İdaresi (Kuşadası Özer Türk)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Bayrampaşa (Darıca İlçe)
15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK (Şile)
15.00 Bitexen Düzcespor-İskenderunspor (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-52 Orduspor FK (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
15.00 Çarşambaspor-Kalecik FK (Çarşamba Şehir)
15.00 Hacettepe-Kızılcabölükspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Dağılgan)