TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı - Haberler

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı

AA - Hilmi Sever - Spor
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Kuşadasıspor-Siirt İl Özel İdaresi: 1-1

Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-3

Darıca Gençlerbirliği-Bayrampaşa: 0-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 1-0

Bitexen Düzcespor-İskenderunspor: 0-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-52 Orduspor FK: 2-1

Çarşambaspor-Kalecik FK: 3-1

Hacettepe-Kızılcabölükspor: 0-1

68 Aksaray Belediyespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-1

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor, Haberler

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