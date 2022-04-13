TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı
AA - Hilmi Sever - Spor
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Kuşadasıspor-Siirt İl Özel İdaresi: 1-1
Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-3
Darıca Gençlerbirliği-Bayrampaşa: 0-0
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 1-0
Bitexen Düzcespor-İskenderunspor: 0-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-52 Orduspor FK: 2-1
Çarşambaspor-Kalecik FK: 3-1
Hacettepe-Kızılcabölükspor: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-1
AA / Hilmi Sever - Spor