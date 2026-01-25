Haberler

Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de sezonun 18. haftasında oynanan maçlarda çeşitli sonuçlar alındı. Gruplardaki takımlar arasında büyük rekabet devam ediyor.

TFF 3. Lig'de 18. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Ligde 4 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Polatlı 1926-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 0-1

Bursa Nilüfer Futbol-Çorluspor 1947: 0-4

Silivrispor-İnkılap Futbol: 2-0

Yalova FK 77-İnegöl Kafkasspor: 1-1

Kestel Çilekspor-Astor Enerji Çankayaspor: 1-0

2. Grup

Suvermez Kapadokyaspor-Kırıkkale FK: 1-1

Malatya Yeşilyurtspor-12 Bingölspor: 0-1

Karaköprü Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0

Hacettepe Türk Metal 1963-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 0-2

Kilis 1984-Niğde Belediyespor: 0-5

3. Grup

1926 Bulancakspor-Giresunspor: 3-1

Çayelispor-52 Orduspor: 0-2

Amasyaspor-Tokat Belediyespor: 1-1

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Artvin Hopaspor: 1-0

Sebat Gençlikspor-Fatsa Belediyespor: 2-0

Yozgat Belediyesi Bozokspor-TCH Group Zonguldakspor: 1-2

Karabük İdmanyurdu-Düzce Cam Düzcespor: 1-0

Orduspor 1967-Pazarspor: 0-0

4. Grup

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Söke 1970: 1-0

Alanya 1221- Tire 2021: 1-1

Oktaş Uşakspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-2

Nazillispor-Eskişehirspor: 0-8

Afyonspor-Kütahyaspor: 1-3

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Karşıyaka: 2-1

Altay-Denizli İdmanyurdu Güreller: 1-0

İzmir Çoruhlu FK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 0-1

