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TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off yarı final maç programı belli oldu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off yarı final maç programı belli oldu

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off yarı final müsabakalarının programı açıklandı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off yarı final müsabakalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karbel Karaköprü Belediyespor ile 52 Orduspor FK arasındaki eşleşmenin programı belli oldu.

İki maç üzerinden oynanacak yarı final eşleşmesinde tur atlayan takım, adını finale yazdıracak. Finalist, grupta normal sezonu 2. tamamlayarak doğrudan play-off finaline gelen Belediye Derincespor ile TFF 2. Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Program şöyle:

31 Mayıs Çarşamba:

15.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-52 Orduspor FK (Faruk Çelik)

5 Haziran Pazartesi:

20.00 52 Orduspor FK-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yeni Ordu)

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

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