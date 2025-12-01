TFF, 2026 Hedeflerini Belirlemek İçin Teknik Direktörlerle Toplandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknik alanda görev yapan direktörleri, 2025 yılı çalışmalarını değerlendirmek ve 2026 yılı hedeflerini planlamak amacıyla bir araya geldi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına; Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, Kadın Futbol Direktörü Oray Baykal ve Amatör Futbol Direktörü Zafer Şen katıldı.

Toplantıda, 2025 yılı teknik faaliyet raporları masaya yatırıldı. Departmanlar arasında daha uyumlu, koordineli ve bütüncül bir çalışma modeli oluşturmak amacıyla değerlendirmeler yapıldı; 2026 yılında yürütülecek ortak projeler ve iş birliği süreçleri üzerine kapsamlı bir planlama gerçekleştirildi.

Samet Aybaba: "Genç Milli Takımlar için ortak teknik bakış açısı geliştiriyoruz"

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, toplantının teknik birimler arasındaki koordinasyon açısından önemli olduğunu belirterek, "Genç Milli Takımların gelişim sürecini güçlendirmek için tüm yaş kategorilerinde tutarlı bir teknik anlayışı oluşturmak zorundayız. Direktörlükler arası uyum, oyuncu gelişiminin her aşamasında sürdürülebilir bir yapı oluşturmamıza yardımcı oluyor" dedi.

Emrah Bayraktar: "Elit Gelişim Liglerinin güçlendirilmesi ve antrenör eğitimi önceliğimiz"

Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, elit futbolcu gelişim yapısının ve yolunun Türk futbolunun geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğuna vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz yıl Elit Gelişim Liglerinin yapısal, organizasyonel, teknik ve denetleme alanlarında önemli bir yeniden yapılanma süreci gerçekleştirdik. Bu yıl ise bu yapıyı sahaya daha etkili şekilde yansıtmak adına, Elit Gelişim Liglerinde görev yapan antrenörlerimizin bölgesel eğitim programlarına ağırlık vereceğiz. Antrenör eğitimi, sürdürülebilir oyuncu gelişiminin temel unsurlarından biridir. Bugünkü toplantı, tüm direktörlüklerimizin bu süreçte ortak hareket etmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu."

Oray Baykal: "Kadın futbolunda büyüyen ivmeyi sürdüreceğiz"

Kadın Futbol Direktörü Oray Baykal ise kadın futbolunda son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığına vurgu yaparak, "Kadın futbolunda artan ilgi ve gelişen altyapı, önümüzdeki dönemde daha güçlü projeler üretmemizi sağlıyor. 2026 yılı için hedefimiz, kadın futbolunda hem oyuncu gelişimini hem de teknik yapılanmayı destekleyen yeni adımlar atmak. Departmanlar arası iş birliği, bu sürecin en önemli unsurlarından biri" ifadelerini kullandı.

Zafer Şen: "Amatör futbol, Türk futbolunun gelişiminin temelini oluşturuyor"

Amatör Futbol Direktörü Zafer Şen, amatör futbolun Türk futbolundaki kritik rolüne dikkat çekerek, "Amatör futbol, futbol gelişiminin temelini oluşturuyor. Oyuncularımız amatör futboldan Elit Gelişim Liglerine, oradan da milli takımlara ve profesyonel futbola uzanan bir yolculuk içinde ilerliyor. Bu yolculuğun sağlıklı işlemesi için tüm teknik departmanlarımızın uyum içinde çalışması büyük önem taşıyor. Bugünkü toplantı, bu uyumun güçlenmesi adına önemli bir adımdı" diye konuştu.

Toplantı, TFF'nin teknik alanda görev yapan direktörlükleri arasında iş birliği ve koordinasyonun daha da güçlendirilmesi yönünde ortak iradenin vurgulanmasıyla sona erdi. - İSTANBUL