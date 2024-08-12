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TFF, 2024-2025 sezonu amatör futbol liglerinde yaş uygulamasını açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu amatör futbol liglerinde uygulanacak esasları paylaştı. Buna göre, BAL'da yaş uygulaması ile ilgili önemli bir karar alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu amatör futbol liglerinde uygulanacak esasları paylaştı. BAL'da yaş uygulaması ile ilgili önemli bir karar alındı.

TFF; 2024-2025 sezonu amatör futbol liglerinde uygulanacak esaslar kitapçığını yayımladı. Buna göre; Bölgesel Amatör Lig'de ve amatör liglerde mücadele edecek takımlar, 2024 - 2025 sezonu için 2002 ve üstü doğumlu en az 5 futbolcuya yer vermek zorunda. Yaşı küçük futbolculardan en az 2 futbolcu ilk on birde sahaya çıkmak zorunda. 2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de yaşı büyük futbolcu uygulaması yapılmayacak. 21 kişilik müsabaka isim listesine; 4 yaşı küçük futbolcu yazılması halinde müsabaka isim listesine en fazla 20 futbolcu, 3 yaşı küçük futbolcu yazılması halinde müsabaka isim listesine en fazla 19 futbolcu, 2 yaşı küçük futbolcu yazılması halinde müsabaka isim listesine en fazla 18 futbolcu yazılacak. TFF talimatlarına göre; kulübün müsabakaya başlayan kadrosunda en az 2 yaşı küçük futbolcu bulundurması ve müsabakanın ilk devresinde bu kurala uyması (müsabakadan ihraç edilme hariç), zorunludur. Müsabakanın ilk devresinde yaşı küçük futbolculardan herhangi birinin sakatlık veya başka bir nedenle değişiklik yapılması halinde yerine girecek oyuncunun da yaşı küçük futbolcu kategorisinde olması zorunlu.

Müsabakanın 2. devresinde yapılacak oyuncu değişiklikleri açısından sahada müsabakaya devam eden kadroda 2002 ve üstü doğumlu en az 2 (iki) futbolcu şartı uygulanmaz. Yaş uygunluğuna ve müsabaka isim listesi kurallarına uymayan takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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