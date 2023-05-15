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TFF, 2023-2024 sezonundaki yabancı oyuncu kararını açıkladı

TFF, 2023-2024 sezonundaki yabancı oyuncu kararını açıkladı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesinde ise en fazla 14 yabancı futbolcu bulunabileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesinde ise en fazla 14 yabancı futbolcu bulunabileceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'de kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

Spor Toto 1. Lig'deki yabancı oyuncu sayısı hakkında ise şu karar alındığı belirtildi:

"2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto 1. Lig'de kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir."

Söz konusu kararların detaylarının 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacağı da duyuruldu.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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