TFF 2023-2024 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Grupları Belli Oldu

TFF 2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) grupları belli oldu. Şırnak Petrolspor, 9. Grup'ta yer alacak.

14-15 Ekim 2023 tarihinde başlayacak olan ve 12 gruptan oluşan 2023 -2024 sezonu Bölgesel Amatör (BAL) Ligi; 3 grup 13'lü, 6 grup 14'lü, 2 grup 15'li ve 1 grup 16 takımdan oluşurken, 79 ilden 169 takımın katılacağı açıklandı.

2023-2024 sezonu BAL fikstür kura çekim tarihi ile BAL statüsü ilerleyen günlerde açıklanacak. - ŞIRNAK