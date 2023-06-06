TFF, 2023-2024 Futbol Sezonu Transfer ve Tescil Dönemlerini Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayacak ve 15 Eylül'de sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak'ta başlayacak ve 9 Şubat'ta sona erecek.