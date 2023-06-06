TFF, 2023-2024 Futbol Sezonu Transfer ve Tescil Dönemlerini Açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayacak ve 15 Eylül'de sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak'ta başlayacak ve 9 Şubat'ta sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine; ikinci transfer ve tescil döneminin ise 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verildiği açıklandı. - İSTANBUL