TFF, 2022-2023 sezonunu tescil etti

TFF, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonunu tescil etti. Galatasaray Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tescil edilirken, HangiKredi Ümraniyespor ve Bitexen Giresunspor'un Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonunu tescil etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tescil edildi.

Galatasaray Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tescil edilirken, HangiKredi Ümraniyespor ve Bitexen Giresunspor'un Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesine karar verildi.

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu ilk iki sırada bitiren Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor ile play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Pendikspor'un Spor Toto Süper Lig'e yükseltilmesi kararı alındı.

TFF Yönetim Kurulunun 10 Şubat 2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2023-2024 sezonunda Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Spor Toto Süper Lig'de, Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un da Spor Toto 1.Lig'de yer almaları kararlaştırıldı.

Spor Toto 1. Lig müsabakaları sonucunda Altaş Denizlispor ve Altınordu'nun TFF 2. Lig'e düşürülmesine karar verildi.