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TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkanları, Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkanları, Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

Spor Haberleri

TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can da yer aldı.

Kulüp temsilcilerinin yeni sezondan beklentilerini aktardığı görüşmede, TFF'nin başlattığı altyapı projeleri de görüşüldü.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

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