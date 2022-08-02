TFF 2 ve 3. Lig kulüp başkanlarından Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret TFF 2 ve 3. Lig kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. TFF 2 ve 3. Lig kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkanları ile Riva'da bir araya geldi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada, 2 ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, Murat Şahin, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve TFF yetkilileri yer aldı. 2022-2023 sezonuna ilişkin gündem ile ilgili konuların değerlendirildiği görüşmede, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği yönetimi adına Başkan Hasan Gökçe tarafından plaket takdim edildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Hasan Doğan Spor Güncel Haberler

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