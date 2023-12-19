TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Maç Sonuçları
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in oynanan maçlarında alınan sonuçlar açıklandı.
TFF 2. Lig'in 18. haftasında Beyaz Grup'ta 3, Kırmızı Grup'ta 5 maç oynanırken TFF 3. Lig'in 15. haftasında 1. Grup'ta 2 karşılaşma yapıldı.
Oynanan maçların sonuçları şöyle:
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
Ankara Demirspor-Vanspor FK: 3-2
Altınordu-Karacabey Belediyespor: 3-0
Beyoğlu Yeniçarşı-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1
Kırmızı Grup
İskenderunspor-Sarıyer: 2-1
Uşakspor-Denizlispor: 2-2
Isparta 32 Spor-GMG Kastamonuspor: 0-3
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-İnegölspor: 3-3
Etimesgut Belediyespor-Fethiyespor: 1-0
TFF 3. Lig
1. Grup
Kepezspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 8-0
Talasgücü Belediyespor-Malatya Arguvanspor: 3-0