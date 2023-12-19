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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Maç Sonuçları

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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in oynanan maçlarında alınan sonuçlar açıklandı.

TFF 2. Lig'in 18. haftasında Beyaz Grup'ta 3, Kırmızı Grup'ta 5 maç oynanırken TFF 3. Lig'in 15. haftasında 1. Grup'ta 2 karşılaşma yapıldı.

Oynanan maçların sonuçları şöyle:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

Ankara Demirspor-Vanspor FK: 3-2

Altınordu-Karacabey Belediyespor: 3-0

Beyoğlu Yeniçarşı-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1

Kırmızı Grup

İskenderunspor-Sarıyer: 2-1

Uşakspor-Denizlispor: 2-2

Isparta 32 Spor-GMG Kastamonuspor: 0-3

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-İnegölspor: 3-3

Etimesgut Belediyespor-Fethiyespor: 1-0

TFF 3. Lig

1. Grup

Kepezspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 8-0

Talasgücü Belediyespor-Malatya Arguvanspor: 3-0

Kaynak: AA / Spor

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