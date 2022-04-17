TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Amed Sportif Faaliyetler: 0 - Haberler

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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Amed Sportif Faaliyetler: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Amed Sportif Faaliyetler: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. haftada Tarsus İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti.

TARSUS, MERSİN (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. haftada Tarsus İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti.

Stat: Tarsus

Hakemler: Onur Bingöl xx, Mehmet Pekmezci xx, Zafer Gayretli xx

Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Abdussamed xx, Batuhan xx (Cengiz dk. 81 x), Artun xx (Sinan dk. 81 x), Hakan xx, Alperen xx (Özgür dk. 89 ?), Gökhan xx (Muharrem dk. 74 x), Eren xx (Yılmaz dk. 74 x), Volkan xxx, Sefa xxx, Erman xx

Amed Sportif Faaliyetler: Cantuğ xx, Hüseyin xx, Anıl xx, Kerem xx, Muhlis xx (Okan dk. 63 x), Üstün xx (Mustafa dk. 81 x), Kutay xx, Oğuz xx, Mehmet xx, Mansur xx (Cenk dk. 71 x), Mervan xx (Bünyamin dk. 71 x)

Goller: Volkan (dk. 34), Eren (dk. 69 pen.) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Erman, Sinan (Tarsus İdman Yurdu), Üstün (Amed Sportif Faaliyetler) - MERSİN

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Amed Sportif Faaliyetler: 0

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Amed Sportif Faaliyetler: 0

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Amed Sportif Faaliyetler: 0

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Amed Sportif Faaliyetler: 0

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Bingöl, Tarsus, Spor, Haberler

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