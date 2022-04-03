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TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Bodrumspor: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Bodrumspor: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Bodrumspor, deplasmanda karşılaştığı Somaspor'u 3-1 mağlup etti.

SOMA, MANİSA (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Bodrumspor, deplasmanda karşılaştığı Somaspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Bodrumspor, Soma Atatürk Stadı'nda Somaspor ile karşılaştı. Konuk ekip Erdem Çetinkaya'nın 2 ve Onur Akbay'ın attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Somaspor'un tek golünü ise Özcan Aydın kaydetti. Alınan bu sonuçla puanını 64'e çıkaran Bodrumspor 3. sıradaki yerini korudu.

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TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Bodrumspor: 3

TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Bodrumspor: 3

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Stadı, Soma, Spor, Haberler

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