TFF 2. Lig şampiyonlarını bekliyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Çorum FK'nin Kırmızı Grup'ta Kocaelispor'un 36. hafta müsabakalarının ardından 1. Lig'e yükselmeyi garantileme ihtimali bulunuyor.

Normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitirenlerin direkt 1. Lig'e çıkacağı ligde gruplarında ikinci sırada yer alan ekipler doğrudan play-off üçüncü turuna yükselecek. Play-off birinci turunda normal sezonda gruplarında 3. ile 6. takım, 4. ile de 5. takım, tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Çift maç üzerinden oynanacak ikinci turu geçenler üçüncü turda grupların 2. sırasındaki takımlarla karşılaşacak. Üçüncü turda galip gelen iki grubun finalistleri 1. Lig vizesi için mücadele edecek.

Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup'ta 2 takım TFF 3. Lig'e düşecek.

Beyaz Grup

Beyaz Grup'ta son 3 haftaya ikinci sıradaki Şanlıurfaspor'un 6 puan önünde giren Çorum FK, 1. Lig için avantajlı durumda bulunuyor.

Çorum FK 36. hafta sonuçlarına göre 1. Lig'e çıkmayı garantileyebilir. İzmir'de Menemen FK'ye konuk olacak Çorum FK karşılaşmadan galip ayrılması ve Bursaspor'u ağırlayacak Şanlıurfaspor'un puan kaybı halinde 1. Lig'e çıkacak.

Çorum FK'nin 1 puan alması durumunda rakibi Şanlıurfaspor'un mağlup olması, Çorum ekibini yine 1. Lig'e yükseltecek.

Bu iki takım dışında Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24Erzincanspor ve Ankaraspor play-off barajında yer alıyor.

Sivas Belediyespor, Bayburt Özel İdarespor ve Tarsus İdmanyurdu'nun ligden düşmesinin kesinleştiği grupta son 3 haftada 1 ekip daha lige veda edecek.

Kırmızı Grup

Kırmızı Grup'ta Kocaelispor, en yakın rakipleri Bucaspor 1928'in 6, İskenderunspor'un 7 puan önünde yer alıyor.

Kocaelispor, Etimesgut Belediyespor deplasmanından galibiyetle dönmesi ve Bucaspor 1928'in puan kaybı halinde geçen sezon veda ettiği 1. Lig'e tekrar dönecek. Kocaelispor'a rakiplerinin alacağı sonuçlara göre yarın beraberlik bile yeterli olacak.

Grupta 1461 Trabzon FK, Bitexen Vanspor FK ve Ankara Demirspor play-off barajında yer alıyor.

Pazarspor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un lige veda ettiği grupta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hakları dondurulan Kırmızı Grup ekipleri Adıyaman FK ile Diyarbekirspor'un ligden çekilmeleri kabul edilmişti.