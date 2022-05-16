TFF 2. Lig play-off yarı final eşleşmelerinin programı belli oldu - Haberler

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TFF 2. Lig play-off yarı final eşleşmelerinin programı belli oldu

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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TFF 2. Lig play-off yarı final eşleşmelerinin programı belli oldu

Futbolda TFF 2. Lig play-off yarı final eşleşmelerinin maç programı belli oldu.

BAYBURT (AA) - Futbolda TFF 2. Lig play-off yarı final eşleşmelerinin maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off yarı final maçları, 20 ve 24 Mayıs'ta oynanacak.

Maçların programı şöyle:

20 Mayıs Cuma:

16.00 Bodrumspor-An Zentrum Bayburt İl Özel İdare (Bodrum İlçe)

20.00 Teco Karacabey Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

24 Mayıs Salı:

15.30 An Zentrum Bayburt İl Özel İdare-Bodrumspor (Bayburt Genç Osman)

20.00 Tarsus İdman Yurdu-Teco Karacabey Belediyespor (Tarsus İlçe)

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Bayburt, Mayıs, Spor, Haberler

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