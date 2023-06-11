TFF 2. Lig Play-Off'ta Bucaspor 1928 ve Şanlıurfaspor finale yükseldi

TFF 2. Lig play-off 3. turunda oynanan rövanş maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, Beyaz Grup'ta da Şanlıurfaspor finale yükseldi. Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım olmak için 15 Haziran Perşembe günü play-off final müsabakasında karşı karşıya gelecek.