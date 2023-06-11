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TFF 2. Lig Play-Off'ta Bucaspor 1928 ve Şanlıurfaspor finale yükseldi

TFF 2. Lig Play-Off'ta Bucaspor 1928 ve Şanlıurfaspor finale yükseldi

Spor Haberleri

TFF 2. Lig play-off 3. turunda oynanan rövanş maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, Beyaz Grup'ta da Şanlıurfaspor finale yükseldi. Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım olmak için 15 Haziran Perşembe günü play-off final müsabakasında karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig play-off 3. turunda oynanan rövanş maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, Beyaz Grup'ta da Şanlıurfaspor finale yükseldi.

Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği İskenderunspor'u 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Beyaz Grup'ta da Şanlıurfaspor, deplasmanda 3-2 galip geldiği müsabakanın rövanşında ağırladığı Anagold 24Erzincanspor'u 2-0 yenerek finale çıktı.

Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım olmak için 15 Haziran Perşembe günü play-off final müsabakasında karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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