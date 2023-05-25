TFF 2. Lig Play-Off İkinci Tur Programı Açıklandı
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TFF 2. Lig'de play-off ikinci tur programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programda çift maç eleme usulüne göre eşleşmeler belirlendi.
TFF 2. Lig'de play-off ikinci tur programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmelerde program şöyle:
30 Mayıs Salı:
Beyaz Grup
20.00 Anagold 24Erzincanspor- Esenler Erokspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
Kırmızı Grup
15.30 1461 Trabzon FK-İskenderunspor (Ortahisar Yavuz Selim)
3 Haziran Cumartesi:
Beyaz Grup
20.00 Esenler Erokspor-Anagold 24Erzincanspor (Esenler Erokspor)
Kırmızı Grup
17.00 İskenderunspor-1461 Trabzon FK (Pendik)