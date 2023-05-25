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TFF 2. Lig Play-Off İkinci Tur Programı Açıklandı

TFF 2. Lig Play-Off İkinci Tur Programı Açıklandı

Spor Haberleri

TFF 2. Lig'de play-off ikinci tur programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programda çift maç eleme usulüne göre eşleşmeler belirlendi.

TFF 2. Lig'de play-off ikinci tur programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmelerde program şöyle:

30 Mayıs Salı:

Beyaz Grup

20.00 Anagold 24Erzincanspor- Esenler Erokspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

Kırmızı Grup

15.30 1461 Trabzon FK-İskenderunspor (Ortahisar Yavuz Selim)

3 Haziran Cumartesi:

Beyaz Grup

20.00 Esenler Erokspor-Anagold 24Erzincanspor (Esenler Erokspor)

Kırmızı Grup

17.00 İskenderunspor-1461 Trabzon FK (Pendik)

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Esenler Spor Haberler

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