TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı - Haberler

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TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı

AA - Ali Korkmaz - Spor
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TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı

TFF 2. Lig play-off finalinde İzmir'de karşılaştığı TECO Karacabey Belediyespor'u yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, kupasını aldı.

TFF 2. Lig play-off finalinde İzmir'de karşılaştığı TECO Karacabey Belediyespor'u yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, kupasını aldı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan Bodrumsporlu oyuncular coşkularını kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştı.

Daha sonra maçın hakemlerine plaketleri, Bodrumsporlu futbolculara madalyaları takdim edilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez Bodrumsporlu oyunculara kupalarını verdi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karacabey Play Off İzmir Spor Haberler

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