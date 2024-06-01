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TFF 2. Lig Play-off Finali Yarın Oynanacak

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TFF 2. Lig play-off final müsabakası yarın 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanacak. Maç saat 20.00'de başlayacak ve tek maç usulüne göre oynanacak. Kazanan takım Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.

TFF 2. Lig play-off final müsabakası yarın 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanacak.

Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Tek maç usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.

Beyaz Grup'ta sezonu 4. sırada bitiren 1461 Trabzon FK, play-off'ta sırasıyla Ankaraspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ve ACNTURK Sigorta Vanspor FK'yi eleyerek finale geldi.

Kırmızı Grup'ta sezonu 3. tamamlayarak play-off'a giren Iğdır temsilcisi ise İskenderunspor, Anagold 24Erzincanspor ve GMG Kastamonuspor'u geçerek finalist oldu.

Kaynak: AA / Spor

1461 Trabzon Trendyol Iğdır Futbol Spor Güncel Haberler

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