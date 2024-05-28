Üye Girişi
Haberler

TFF 2. Lig Play-Off Finali Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakasının Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü arasında oynanacak mücadele 2 Haziran 2024 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakası, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakasının Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü arasında oynanacak mücadele 2 Haziran 2024 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu 4 Eylül Stadyumu 1461 Trabzon Trendyol Futbol Iğdır Sivas Spor Güncel Haberler

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

 Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

 Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı

Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title