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TFF 2. Lig play-off finali Konya'da oynanacak

TFF 2. Lig play-off finali Konya'da oynanacak

Spor Haberleri

TFF 2. Lig play-off final maçı, 15 Haziran Perşembe günü Konya'da yapılacak.

TFF 2. Lig play-off final maçı, 15 Haziran Perşembe günü Konya'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig play-off finali MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

Daha önce 15 Haziran Perşembe günü oynanacağı bildirilen karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

TFF 2. Lig'de finalist takımlar, 11 Haziran Pazar günü yapılacak play-off 3. tur rövanş maçları sonrasında belli olacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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