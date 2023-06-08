TFF 2. Lig play-off finali Konya'da oynanacak
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TFF 2. Lig play-off final maçı, 15 Haziran Perşembe günü Konya'da yapılacak.
TFF 2. Lig play-off final maçı, 15 Haziran Perşembe günü Konya'da yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig play-off finali MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.
Daha önce 15 Haziran Perşembe günü oynanacağı bildirilen karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
TFF 2. Lig'de finalist takımlar, 11 Haziran Pazar günü yapılacak play-off 3. tur rövanş maçları sonrasında belli olacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor