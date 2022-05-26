TFF 2. Lig Play-off Finali İzmir'de oynanacak - Haberler

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TFF 2. Lig Play-off Finali İzmir'de oynanacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig Play-off Finali İzmir'de oynanacak

Karacabey Belediye Spor ile Bodrumspor arasında oynanacak TFF 2. Lig Play-off Final karşılaşması İzmir'de oynanacak.

Karacabey Belediye Spor ile Bodrumspor arasında oynanacak TFF 2. Lig Play-off Final karşılaşması İzmir'de oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "Teco Karacabey Belediye Spor ile Bodrumspor arasında 29 Mayıs Pazar günü oynanacak TFF 2. Lig Play-off Final müsabakasının yeri belli oldu. Spor Toto 1. Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği final müsabakası Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Play Off, İzmir, Spor, Haberler

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