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TFF 2. Lig Play-off Final Maçı Sivas'ta Oynanacak

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Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig play-off final maçı, 2 Haziran Pazar günü Sivas'ta oynanacak. 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK'nin karşı karşıya geleceği müsabaka, Sivas BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig play-off final maçı, 2 Haziran Pazar günü Sivas'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK'nin karşı karşıya geleceği müsabaka, Sivas BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Spor

1461 Trabzon Trendyol Eylül Iğdır Sivas Spor Güncel Haberler

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