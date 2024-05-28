TFF 2. Lig Play-off Final Maçı Sivas'ta Oynanacak

Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig play-off final maçı, 2 Haziran Pazar günü Sivas'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK'nin karşı karşıya geleceği müsabaka, Sivas BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.