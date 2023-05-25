TFF 2. Lig Play-Off Birinci Turu Tamamlandı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup play-off birinci turunda Esenler Erokspor ve Anagold 24Erzincanspor bir üst tura yükseldi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup play-off birinci turunda iki müsabaka yapıldı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda Esenler Erokspor ile Ankaraspor, Amed Sportif Faaliyetler ile de Anagold 24Erzincanspor karşı karşıya geldi.
Konuk ettiği Ankaraspor'u 4-2 yenen Esenler Erokspor ile deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup eden Anagold 24Erzincanspor, bir üst tura adını yazdırdı.
İki takım, üst turda birbirine rakip oldu.