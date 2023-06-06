TFF 2. Lig Play-Off 3. Tur Maçları Başlıyor

TFF 2. Lig play-off 3. turunda ilk maçlar yarın yapılacak. İkinci maçlar ise 11 Haziran'da oynanacak. Final müsabakası ise 15 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

TFF 2. Lig play-off 3. turunda ilk maçlar, yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turda ikinci maçlar da 11 Haziran'da oynanacak.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final müsabakası ise 15 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Play-off finaline çıkacak takımların belirleneceği 3. turun maç programı şöyle:

Yarın:

Kırmızı Grup:

17.00 İskenderunspor-Bucaspor 1928 (Pendik)

Beyaz Grup:

20.00 Anagold 24Erzincanspor- Şanlıurfaspor (Erzincan 13 Şubat)

11 Haziran Pazar:

Kırmızı Grup:

20.00 Bucaspor 1928-İskenderunspor (Yeni Buca)

Beyaz Grup:

20.00 Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (11 Nisan)