Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
TFF 2. Lig Play-Off 3. Tur Maç Programı Belli Oldu

TFF 2. Lig Play-Off 3. Tur Maç Programı Belli Oldu

Spor Haberleri

TFF 2. Lig play-off 3. turunda maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre play-off 3. tur müsabakaları 7 ve 11 Haziran'da oynanacak. Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final müsabakası ise 15 Haziran Perşembe günü yapılacak.

TFF 2. Lig play-off 3. turunda maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre play-off 3. tur müsabakaları 7 ve 11 Haziran'da oynanacak. Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final müsabakası ise 15 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Play-off finaline çıkacak takımların belirleneceği 3. turun maç programı şöyle:

Kırmızı Grup:

7 Haziran Çarşamba:

17.00 İskenderunspor-Bucaspor 1928 (Pendik)

11 Haziran Pazar:

20.00 Bucaspor 1928-İskenderunspor (Yeni Buca)

Beyaz Grup:

7 Haziran Çarşamba:

20.00 Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor (Erzincan 13 Şubat)

11 Haziran Pazar:

20.00 Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (11 Nisan)

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title