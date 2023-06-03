TFF 2. Lig Play-Off 3. Tur Maç Programı Belli Oldu

TFF 2. Lig play-off 3. turunda maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre play-off 3. tur müsabakaları 7 ve 11 Haziran'da oynanacak. Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final müsabakası ise 15 Haziran Perşembe günü yapılacak.