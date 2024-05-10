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TFF 2. Lig play-off 2. tur maç programı belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig play-off 2. tur maçlarının programı belirlendi. İlk maçlar 13 Mayıs'ta, rövanş müsabakaları ise 17 Mayıs'ta oynanacak.

TFF 2. Lig play-off 2. tur maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak eşleşmelerin ilk maçları 13 Mayıs'ta, rövanş müsabakaları ise 17 Mayıs'ta oynanacak.

Maçların programı şu şekilde:

13 Mayıs Pazartesi:

20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-1461 Trabzon FK (Mersin)

20.00 Anagold 24Erzincanspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzincan 13 Şubat)

17 Mayıs Cuma:

15.30 1461 Trabzon FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor (Iğdır Şehir)

Kaynak: AA / Spor

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