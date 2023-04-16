TFF 2. Lig: Menemen FK: 0 Nazilli Belediyespor: 0
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Nazilli Belediyespor evinde mücadele ettiği Menemen FK ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Nazilli Belediyespor evinde mücadele ettiği Menemen FK ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan xx, Halit Karacabay xx, Yahya Kemal Yurtbilir xx
Menemen FK: Oktay Kancı xx, Emre Keskin xx, Bedirhan Altunbaş xx, Ferhat Çulcuoğlu xx (Okan Şentürk dk. 90+1 ?), Ziya Alkurt x (Oğuzhan Açıl dk. 90+1 ?), Oğuzhan Aydoğan x (Fuat Duran dk. 56 xx), Atalay Gürel xx (Kadir Yazıcı dk. 81 ?), Mertcan Açıkgöz x, Abdulkadir Öksüz xx, Muhammed Enes Yılmaz x, Bora Göymen x
Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan xx, Mehmet Ersavaş xx (Hüseyin Cihan Avcu dk. 82 ?), Emre Toptan xx, Bilal Ceylan xx (Mert Estik dk. 81 ?), Doğukan Nelik x, Furkan Apaydın xx, Mert Özyıldırım xx, Nurettin Çağlar x (Nuh Aşkın dk. 89 ?), Alim Harlak xx (Erdem Özcan dk. 89 ?), Anıl Arıcıoğlu x (Polat Abay dk. 73 x), Bertuğ Bayar x
Sarı kartlar: Oktay Kancı (Menemen FK), Mehmet Ersavaş (Nazilli Belediyespor) - İZMİR