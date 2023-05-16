TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kocaelispor, şampiyonluğunu ilan etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kocaelispor, sahasında GMG Kastamonuspor'u 2-1 yenerek, ligin bitimine 1 hafta kala grubunu lider bitirmeyi garantiledi.

Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşmada Kocaelispor'un gollerini 6. dakikada Samed Ali Kaya ve 89. dakikada Mehmet Yılmaz kaydetti. Misafir takımın golünü ise 45. dakikada Yasin Başaytaç attı.

Ligin 37. hafta müsabakasında puanını 84'e çıkaran Kocaelispor, en yakın rakibi Bucaspor 1928 ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyarak ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın ardından taraftar sahaya inerek şampiyonluk sevinci yaşadı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, Türk futbolunda az rastlanan bir süreçle sezona başladıklarını, küme düşmelerine rağmen teknik ekip ve yönetimin görevine devam ederek şampiyonluk hedefine ulaştıklarını anlattı.

"Neden Kocaelispor'umuzu o gün bırakıp gitmedik? Kocaelispor Başkanı olarak bu şehirde tamamen gönlünü her şeyini takıma feda eden bir kardeşiniz olarak yönetim kurulu arkadaşlarımızla o gün takımı yüz üstü bırakmak asla ve asla bize yakışmazdı." diyen Koyun, yönetim kurulunun tüm olumsuzluklara rağmen omuz omuza, sırt sırta vererek bugünleri gördüğünü kaydetti.

Koyun, şöyle konuştu:

"Bu başarı benim başarım değildir. Şehirde yaşayan gönlü ve ruhu Kocaelispor sevdasıyla atan herkesin başarısıdır. Bu başarıda emeği olan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Ekonomik anlamda maddi ve manevi en büyük desteği Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın veriyor. Ona canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarıları sağlarken hemen içinde bulunduğumuz statta acı günler yaşadık. Hak etmediğimiz küfürlere maruz kaldık. Anneler günü hiç unutmuyorum, rahmetli anama küfür edildi ki, bu bizim Kocaelispor taraftarımıza asla ve asla yakışmıyor. Bir defa insanlığa yakışmıyor. Onları da bugün affediyorum, bugün barış, kardeşlik günü, bugün Kocaelispor etrafında sahiplenme ve bu mutluluğu yaşama günü. Bütün olumsuzları kenara bırakalım. Takımın hedefi bellidir, kısa ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Bu sene şehrimizin bütün kıymetli taraftarından şunu bekliyoruz. Takımına sahip çıkarken 'ille de Süper Lig'e çıkacak' diye bir kadro bizden beklemesinler. Kocaelispor'un tabii ki hedefi Süper Lig ama Süper Lig'e giden yolda tesisleri, kurumsallaşması, altyapısıyla başarılı bir kulüp yaratmak. "

Koyun, şampiyonluk kutlamaları kapsamında şehir turu planladıklarını ancak gelen şehit haberleri nedeniyle iptal ettiklerini, kutlamayı sonraki günlerde federasyon başkanının katılımıyla Seka Park'ta yapacaklarını sözlerine ekledi.

Futbolcular basın toplantısını bastı

Kocaelispor Teknik Sorumlusu Fırat Gül, basın toplantısına başladığı sırada futbolcular salona girerek şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Kocaeli'nin özlediği günlerden birini yaşadığını ifade eden Gül, Kocaelispor taraftarına bir söz verdiklerini, sezon başından beri şampiyon olacaklarını söylediğini kaydetti.

Gül, "Bir söz verdik, o sözü gerçekleştirdik. İnşallah bu kupa Kocaelispor'un ikinci ligdeki son kupası olacak. Bundan sonra Kocaelispor ikinci ligde olmayacak, ikinci ligde kupa kazanmak zorunda kalmayacak. Bundan sonraki hedef bir sonraki yıl iskelet kadroyla yukarıya doğru ivmelenmiş bir Kocaelispor olacaktır. Bu şehir bu kupayı hak etti." diye konuştu.

GMG Kastamonuspor Teknik Sorumlusu Levent Eriş de şampiyon olan Kocaelispor'u canı gönülden tebrik ettiğini, sonuna kadar hak ettikleri bir şampiyonluk elde ettiklerini ifade etti.