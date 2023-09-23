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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler liderliğe yükseldi

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 5. hafta maçlarının ardından Amed Sportif Faaliyetler, 13 puanla liderliğe yükseldi. Beyaz Grup'ta ise 5. hafta mücadelesi yarın oynanacak Kırşehir FK-Yeni Mersin İdmanyurdu maçıyla tamamlanacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 5. hafta maçlarının ardından Amed Sportif Faaliyetler, 13 puanla liderliğe yükseldi.

Beyaz Grup'ta 5. hafta mücadelesi ise yarın oynanacak Kırşehir FK-Yeni Mersin İdmanyurdu maçıyla tamamlanacak.

Beşinci hafta müsabakalarının sona erdiği Kırmızı Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan
1. AMED SPORTİF FAALİYETLER541082613
2. GMG KASTAMONUSPOR440071612
3. SOMASPOR532073411
4. ISPARTA 32 SPOR53027529
5. ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK52214318
6. DENİZLİSPOR52127707
7. MENEMEN FK52124407
8. SARIYER521267-17
9. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR521245-17
10. DÜZCE CAM DÜZCESPOR521268-27
11. MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR51312206
12. BELEDİYE DERİNCESPOR512223-15
13. İSKENDERUNSPOR41122204
14. KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR511367-14
15. UŞAKSPOR411224-24
16. ETİMESGUT BELEDİYESPOR511336-34
17. FETHİYESPOR403123-13
18. KARAMAN FK503246-23
19. İNEGÖLSPOR401305-51

Kaynak: AA / Spor

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