TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler liderliğe yükseldi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 5. hafta maçlarının ardından Amed Sportif Faaliyetler, 13 puanla liderliğe yükseldi. Beyaz Grup'ta ise 5. hafta mücadelesi yarın oynanacak Kırşehir FK-Yeni Mersin İdmanyurdu maçıyla tamamlanacak.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 5. hafta maçlarının ardından Amed Sportif Faaliyetler, 13 puanla liderliğe yükseldi.
Beyaz Grup'ta 5. hafta mücadelesi ise yarın oynanacak Kırşehir FK-Yeni Mersin İdmanyurdu maçıyla tamamlanacak.
Beşinci hafta müsabakalarının sona erdiği Kırmızı Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. AMED SPORTİF FAALİYETLER
|5
|4
|1
|0
|8
|2
|6
|13
|2. GMG KASTAMONUSPOR
|4
|4
|0
|0
|7
|1
|6
|12
|3. SOMASPOR
|5
|3
|2
|0
|7
|3
|4
|11
|4. ISPARTA 32 SPOR
|5
|3
|0
|2
|7
|5
|2
|9
|5. ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|5
|2
|2
|1
|4
|3
|1
|8
|6. DENİZLİSPOR
|5
|2
|1
|2
|7
|7
|0
|7
|7. MENEMEN FK
|5
|2
|1
|2
|4
|4
|0
|7
|8. SARIYER
|5
|2
|1
|2
|6
|7
|-1
|7
|9. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|5
|2
|1
|2
|4
|5
|-1
|7
|10. DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|5
|2
|1
|2
|6
|8
|-2
|7
|11. MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|5
|1
|3
|1
|2
|2
|0
|6
|12. BELEDİYE DERİNCESPOR
|5
|1
|2
|2
|2
|3
|-1
|5
|13. İSKENDERUNSPOR
|4
|1
|1
|2
|2
|2
|0
|4
|14. KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|5
|1
|1
|3
|6
|7
|-1
|4
|15. UŞAKSPOR
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|-2
|4
|16. ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|-3
|4
|17. FETHİYESPOR
|4
|0
|3
|1
|2
|3
|-1
|3
|18. KARAMAN FK
|5
|0
|3
|2
|4
|6
|-2
|3
|19. İNEGÖLSPOR
|4
|0
|1
|3
|0
|5
|-5
|1
Kaynak: AA / Spor