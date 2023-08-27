TFF 2. Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk haftası tamamlandı

TFF 2. Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçların sonuçları da açıklandı.

TFF 2. Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Adıyaman FK-Diyarbekirspor: 1-2

Serik Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor: 1-0

Kırşehir Futbol SK-Esenler Erokspor: 1-3

Weecoins Kırklarelispor- 1461 Trabzon FK: 0-0

Altınordu-Nazilli Belediyespor: 2-3

Bursaspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-1

Bucaspor 1928-Bitexen Vanspor: 0-1

Kırmızı Grup:

Karaman FK-Menemen FK: 0-1

Etimesgut Belediyespor- Gmg Kastamonuspor : 1-2

İskenderunspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-1

Uşakspor-Düzcespor: 1-2

Belediye Derincespor-Sarıyer: 1-0

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Denizlispor: 2-0

Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor: 1-0

Isparta 32 Spor-Somaspor: 1-2