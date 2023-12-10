TFF 2. Lig'in 17. haftasında alınan sonuçlar
TFF 2. Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar açıklandı. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup maçlarında takımlar arasında çekişmeli mücadeleler yaşandı.
TFF 2. Lig'in 17. haftasına bugün oynanan maçlarla devam edildi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Tuna Tarım Kırklarelispor-Kırşehir FK: 0-2
Zonguldak Kömürspor-Serik Belediyespor: 0-0
1461 Trabzon FK-Adıyaman FK: 2-1
HES İlaç Afyonspor-Bursaspor: 2-0
Diyarbekirspor- Ankara Demirspor : 2-1
Vanspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-2
Karacabey Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 3-0
Kırmızı Grup:
İnegölspor-Isparta 32: 3-1
GMG Kastamonuspor-Karaman FK: 3-2
Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Somaspor-Belediye Derincespor: 1-0
Menemen FK-Uşakspor: 4-1
Denizlispor-İskenderunspor: 1-2
Sarıyer-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-1