TFF 2. Lig gruplarında play-off 1. tur maçları yarın yapılacak
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TFF 2. Lig gruplarında play-off 1. tur maçları yarın oynanacak.
TFF 2. Lig gruplarında play-off 1. tur maçları yarın oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayacak ekipler, 2. tura yükselecek.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Beyaz Grup:
20.00 Esenler Erokspor-Ankaraspor (Esenler Erokspor)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor (Diyarbakır)
Kırmızı Grup:
15.30 1461 Trabzon FK-Bitexen Vanspor FK (Ortahisar Yavuz Selim)
17.00 İskenderunspor-Ankara Demirspor (Pendik)
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor