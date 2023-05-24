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TFF 2. Lig gruplarında play-off 1. tur maçları yarın yapılacak

TFF 2. Lig gruplarında play-off 1. tur maçları yarın yapılacak

Spor Haberleri

TFF 2. Lig gruplarında play-off 1. tur maçları yarın oynanacak.

TFF 2. Lig gruplarında play-off 1. tur maçları yarın oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayacak ekipler, 2. tura yükselecek.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Beyaz Grup:

20.00 Esenler Erokspor-Ankaraspor (Esenler Erokspor)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor (Diyarbakır)

Kırmızı Grup:

15.30 1461 Trabzon FK-Bitexen Vanspor FK (Ortahisar Yavuz Selim)

17.00 İskenderunspor-Ankara Demirspor (Pendik)

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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